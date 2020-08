PS5 e Xbox Series X: l'esperienza utente conta più delle specifiche hardware, per Hazmer

Scambiando quattro chiacchiere a tema nextgen con la redazione di GamingBolt, Wan Hazmer, lo sviluppatore capo di Final Fantasy XV, ha riflettuto sull'importanza dell'esperienza utente offerta da PS5 e Xbox Series X.

Dalle colonne di GB, l'esperto designer malaysiano che sta lavorando attualmente sul platform musicale No Straight Roads con Metronomik esordisce affermando che "siamo sicuro che la tecnologia di entrambi i sistemi nextgen avranno i loro pro e contro, ma ciò che non vediamo l'ora di fare con PS5 e Xbox Series X è spingere queste console per capire cosa sapranno apportare all'esperienza utente finale, non solo in termini di giochi ma anche di servizi connessi. Certo, ci permetteranno di realizzare giochi completamente privi di interruzioni tramite SSD e di spingere la grafica grazie a processori e specifiche migliori, ma ad essere onesti siamo molto più entusiasti di svilupparvi pensando a ciò che conta di più per noi, ossia l'esperienza utente".

Per rimarcare il concetto e sottolineare l'importanza dell'esperienza utente rispetto alla diatriba sulle specifiche di PS5 e Xbox Series X che si trascina ormai da mesi su siti, forum e social, Hazmer prova a gettare lo sguardo oltre l'attuale generazione di console e spiegare che "vogliamo vedere come questi sistemi si integreranno allo stile di vita e agli interessi degli utenti al di fuori di un contesto ludico. Nel campo della musica, ad esempio, per noi non è solo importante possedere la giusta tecnologia audio ma anche capire quanto possano essere utili quei sistemi nell'integrarsi alla libreria musicale dei giocatori e alla loro community. Sarebbe meraviglioso assistere a una nuova generazione di console che sappia creare esperienze uniche e pertinenti ai gusti dei singoli giocatori".