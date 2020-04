PS5 e Xbox Series X: l'ex Microsoft Mike Ybarra dice la sua sul prezzo

Mentre i fan di Sony sono in attesa di scoprire quali saranno le fattezze di PlayStation 5, c'è grande curiosità su quello che sarà il prezzo di entrambe le macchine da gioco di prossima generazione. A darci un piccolo indizio su quelle che potrebbero essere le tempistiche di questa specifica caratteristica di PS5 e Xbox Series X è Mike Ybarra.

Il vecchio vice presidente della divisione gaming di Microsoft, che occupa attualmente la medesima posizione in Blizzard, ha fornito su Twitter un interessante spunto su quelle che potrebbero essere le prossime mosse di entrambi i produttori di hardware. Un utente ha infatti parlato del prezzo delle console, dicendo che secondo lui è ancora incerto quello che sarà il prezzo a causa dei problemi economici causati dall'emergenza Coronavirus e che il costo sarà l'ultima caratteristica svelata sia per PlayStation 5 che per Xbox Series X.

La risposta di Ybarra non ha tardato ad arrivare ed è stata piuttosto esplicita:

"La prima è improbabile, la seconda è uno scenario possibile."

Secondo Ybarra, che ha le competenze per esprimere un parere al riguardo, il prezzo delle console è già stato deciso ma ogni azienda sta aspettando che sia l'altra a fare la prima mossa per comportarsi di conseguenza. Ricordiamo che uno dei fattori che ha contribuito al successo iniziale di PS4 è stato proprio il costo inferiore a quello di Xbox One, il cui prezzo era di ben 100 euro in più a causa della presenza di Kinect 2.0 della confezione.

Sapevate che secondo Jason Schreier PS5 e Xbox Series X potrebbero essere rinviate? Stando alle parole dell'ex giornalista di Kotaku, Sony e Microsoft sarebbero ancora indecise sul da farsi e le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro.