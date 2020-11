PS5 e Xbox Series X, il futuro del gaming secondo il creatore di Skyrim e Fallout

L'avvento di una nuova generazione di console è da sempre fonte di gioia non solo per i videogiocatori, ma anche per gli sviluppatori, che grazie alle nuove tecnologie a disposizione possono trovare nuovi modi per esprimere la propria creatività. Lo stesso vale per Tom Howard, una delle figure chiave di Bethesda.

In una recente intervista concessa al Guardian, Howard ha avuto modo di parlare delle nuove console, PlayStation 5 e Xbox Series X, e di ciò che si aspetta dal futuro del medium videoludico: "Mi piacerebbe vedere una maggiore reattività nei mondi dei videogiochi, un numero maggiore di sistemi che s'influenzano a vicenda per offrire ai giocatori nuovi modi per esprimere loro stessi. Io credo che cercare ostinatamente di aumentare la scala per puro piacere di farlo non è il miglior obiettivo perseguibile".

Secondo Howard, quindi, i videogiochi di nuova generazione dovrebbero offrire ai giocatori una libertà di approccio maggiore, con mondi in grado di reagire alle loro azioni in maniera più realistica, piuttosto che limitarsi a presentare mondi sempre più grandi. Che sia proprio questa la filosofia che Bethesda sta perseguendo per i suoi prossimi giochi, The Elder Scrolls 6 e Starfield?

A proposito di questi due giochi, non è ancora stato chiarito se saranno delle esclusive Xbox Series X|S e PC o meno. Come sicuramente saprete, Microsoft si appresta ad inglobare ZeniMax e Bethesda con una affare da ben 7,5 miliardi di dollari.