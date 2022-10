PS5 e Xbox Series X, il futuro secondo Digital Foundry: i 30fps saranno inevitabili

Nel suo ultimo speciale su Eurogamer.net, Richard Leadbetter di Digital Foundry preconizza un vero e proprio 'ritorno al passato' per le console Sony e Microsoft di questa generazione: a suo dire, i giochi in uscita nella seconda metà del ciclo di vita di PS5 e Xbox Series gireranno inevitabilmente a 30fps.

L'esponente del collettivo di 'giornalisti tecnoludici' di Digital Foundry prende spunto dall'analisi grafica di A Plague Tale Requiem su PS5 e Xbox Series X/S per volgere lo sguardo al futuro e riflettere sui limiti delle seppur performanti console current-gen del colosso giapponese e della casa di Redmond.

Per Leadbetter, infatti, il primo assaggio della qualità grafica promessa da Unreal Engine 5 con la fenomenale demo The Matrix Awakens lascia presagire un ritorno ai 30fps, un 'classico intramontabile' delle piattaforme casalinghe delle passate generazioni. Tecnologie come Lumen e Nanite, per l'esponente di Digital Foundry, saranno elementi imprescindibili per i videogiochi del futuro che gireranno su Unreal Engine 5: le loro enormi potenzialità sono però direttamente proporzionali alle richieste computazionali necessarie per poterle sfruttare appieno, da qui il tema del dibattito sollevato da DF.

Nel concludere il suo ragionamento, Leadbetter ritiene che una volta terminata l'attuale fase cross-gen con PS4 e Xbox One, gli sviluppatori first party e i colossi multipiattaforma del settore si vedranno costretti a ridurre il framerate dei propri giochi tripla A per garantire i miglioramenti grafici e tecnologici richiesti a gran voce dagli appassionati. Il blocco dei 30fps su PS5 e Xbox Series X, di conseguenza, dovrebbe essere lo scotto da pagare su console per rimanere al passo con la costante evoluzione tecnica e grafica su PC... al netto delle riflessioni sull'uscita di PS5 Pro e Xbox Series X mid-gen.