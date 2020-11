PS5 e Xbox Series X da GameStop: come convertire i ritiri in spedizioni nelle zone rosse

A seguito del nuovo DPCM del 4 novembre l'Italia è stata divisa in zone di colore diverso: giallo per le regioni a basso rischio di contagio, arancione per le regioni a rischio moderato e rosso per le zone ad alto rischio. GameStopZing propone la possibilità di convertire gli ordini di PS5 e Xbox Series X/S in spedizioni, solo nelle regioni rosse.

GameStopZing invita tutti i clienti a correre in negozio e finalizzare il pagamento e/o riportare il proprio usato il prima possibile, così da concludere le pratiche relative agli ordini di PlayStation 5 e Xbox Series X/S e riuscire a gestire la situazione in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle leggi vigenti per salvaguardare la salute di tutti.

Se abitate in una regione rossa (Calabria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia) GameStopZing avete tempo fino alle 21:00 di oggi (giovedì 4 novembre) per recarvi in negozio e completare il vostro ordine, in seguito riceverete una email con le istruzioni per convertire online il ritiro in-store in una spedizione al proprio domicilio, così da ricevere console, giochi e accessori direttamente a casa.

Nelle regioni rosse e arancioni non sarà possibile spostarsi in comuni diversi dal proprio (nelle regioni rosse viene limitata la circolazione anche all'interno dello stesso comune) dunque vi invitiamo a telefonare al punto vendita a voi più vicino per capire come muoversi esattamente, evitando di recarvi in negozio e creare assembramenti. Sul sito trovate l'elenco dei negozi GameStop aperti e chiusi in questi giorni di grande emergenza.