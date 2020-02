PS5, Xbox Series X e i giochi a 60fps: nuove riflessioni dagli autori di Shadow Warrior 2

L'amministratore delegato di Flying Wild Hog, Michal Szustak, è intervenuto sulle pagine di WCCFtech per riflettere sulle potenzialità hardware delle console nextgen e sulla necessità di rendere i 60fps lo standard minimo dei videogiochi destinati ad approdare su PS5 e Xbox Series X.

Il CEO della rinomata casa di sviluppo polacca artefice di Shadow Warrior 2 e di Hard Reset spiega infatti che "ovviamente siamo super felici di sapere che [con PS5 e Xbox Series X] sarà molto più facile garantire i 60 frame al secondo, specie chi, come noi, crea titoli action. E poi sono un giocatore vecchia scuola, per me quella dei 60fps è una questione davvero importante e quindi sì, sono molto eccitato per questa opportunità perchè penso anche che in termini di difficoltà nel realizzare i giochi, nella nuova generazione sarà tutto più facile e accessibile".

Sempre sul tema della grafica dei giochi nextgen e del raggiungimento dello standard dei 60 frame al secondo, Michal Szustak aggiunge che "prevediamo di avere molti meno problemi nello sviluppo dei videogiochi su sistemi nextgen, rispetto a quelli che abbiamo incontrato nella generazione attuale. Ovviamente l'Unreal Engine 4 aiuta molto, ma abbiamo anche persone esperte tra ingegneri, programmatori e sviluppatori che sono pronti a creare giochi per la prossima generazione di piattaforme".

Sempre sul tema della nextgen e della potenza computazionale delle prossime piattaforme casalinghe di Sony e Microsoft, vi ricordiamo che sono emersi di recente dei nuovi rumor sui due modelli Base e Pro di PS5.