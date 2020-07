PS5 e Xbox Series X: i giochi saranno meno accessibili 'per colpa' dell'SSD?

Dalle colonne di WCCFTech, lo sviluppatore Ryan Shah lancia l'allarme: l'accessibilità dei videogiochi che sono destinati ad approdare su PS5 e Xbox Series X da fine 2020 potrebbe ridursi significativamente "per colpa" del loro SSD iperveloce.

Nel corso dell'intervista concessa da Shah, l'autore dello studio indipendente Kitasus and Friends ha sottolineato come alcuni giochi facciano affidamento su delle lunghe schermate di caricamento per condividere delle informazioni importanti all'utente.

A detta di Shah, infatti, la riduzione dei tempi di caricamento garantita dagli SSD e la promessa stessa della loro completa rimozione nei giochi nextgen per PS5 e Xbox Series X (e indirettamente, anche nei titoli retrocompatibili) potrebbe comportare dei rischi in tema di accessibilità e fruibilità dei titoli: "Non solo i giochi open world, ma credo qualsiasi tipo di gioco può trarre beneficio dalle schermate di caricamento. Anche durante l'era dei giochi su cartuccia abbiamo assistito a questo genere di schermate, magari con dei mini-giochi inseriti ad arte tra un caricamento e l'altro".

Nel rimarcare il concetto ed esporci al possibile "pericolo" dell'SSD di PS5 e Xbox Series X, lo sviluppatore di Kitasus and Friends si chiede "dove sarebbero giochi come Fallout 4 o i soulslike senza le schermate con i suggerimenti e le informazioni sulla storia e il gameplay? Senza una schermata di caricamento, nei giochi free roaming si dovrà pensare a un altro modo per presentare all'utente tali informazioni, è un concetto interessante a cui molti non stanno pensando in questo momento".