PS5 e Xbox Series X, quanti giochi in arrivo! Tutte le uscite fino al 2024

Sony e Microsoft di certo non si stanno tirando indietro nella pianificazione del futuro di PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Tanti sono stati i giochi annunciati o mostrati dai due colossi dell'industria videoludica, in particolare negli ultimi mesi grazie a eventi come l'E3 o il PlayStation Showcase del 9 settembre 2021.

Con tanti giochi first-party in cantiere presso gli studi di entrambe le compagnie, l'insider Krobille si è divertito a preparare una roadmap dei giochi in arrivo da ambo le parti, dal 2021 fino al 2024 e oltre: emerge così che tanti nomi di grosso spessore promettono di infuocare la next-gen negli anni a venire, senza dimenticare che altre produzioni potrebbero ancora non essere state rivelate in attesa dei tempi opportuni per nuovi reveal.

L'ultimo Showcase ha senza dubbio arricchito la line-up Sony, grazie alle conferme ufficiali su Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine entrambi di Insomniac, previsti dal 2023 in poi. Il 2022 è invece già molto promettente grazie a titoli del calibro di God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7. Tanti potenziali pezzi da novanta anche per Xbox Series X/S, con Microsoft che ha già rivelato gran parte della sua massiccia programmazione: se il 2021 si chiuderà con gli attesissimi Halo Infinite e Forza Horizon 5, il 2022 potrebbe rivelarsi molto interessante grazie a produzioni come Starfield, Redfall e il nuovo capitolo di Forza Motorsport. Dal 2023 in poi si attendo invece opere come il nuovo Fable, il prossimo Perfect Dark, The Outer Worlds 2 e The Elder Scrolls VI. Il tutto senza dimenticare che prima o poi arriveranno novità sul futuro di Gears of War.

La lista è in continuo divenire e tiene conto anche delle esclusive temporali: Deathloop e Ghostwire Tokyo arriveranno prima su PS5 per poi arrivare su Xbox Series X/S una volta finita l'esclusività console. Per tutte le ultime novità, eccovi il recap del PlayStation Showcase del 9 settembre 2021. Sul fronte Xbox ecco invece la data d'uscita di Halo Infinite.