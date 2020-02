PS5 e Xbox Series X: tutti i giochi confermati per le console Next-Gen Sony e Microsoft

Recentemente Square Enix ha confermato che Outriders uscirà su PS5 e Xbox Series X in aggiunta alle già annunciate versioni PC, PS4 e Xbox One. La lineup software per le console Next-Gen si arricchisce ogni giorno di più, è arrivato dunque il momento di ricapitolare tutti i giochi già annunciati per le nuove piattaforme Sony e Microsoft.

Giochi PS5

Il primo gioco annunciato per PS5 è GodFall, in uscita il prossimo autunno su PlayStation 5 e PC. A questo hanno fatto seguito gli annunci di Ubisoft sulla volontà di portare tre titoli della sua lineup sulla nuova console Sony: Gods & Monsters, Watch Dogs Legion e Rainbow Six Quarantine. Confermato anche l'arrivo di The Lords of the Ring Gollum e del già citato Outriders di People Can Fly, oltre a BioShock 4 e Battlefield 6, gli ultimi due in arrivo non prima del 2021/2022.

Mistero sul gioco di Bluepoint Games, lo studio ha confermato di essere al lavoro sul suo "progetto più grande e importante di sempre" destinato a mostrare le potenzialità di PlayStation 5, secondo un rumor potrebbe trattarsi del remake di Demon's Souls ma non ci sono conferme in merito.

Giochi Xbox Series X

Situazione simile su Xbox Series X, tutti i giochi third party citati sopra (ad eccezione di Godfall) sono confermati anche per la console Microsoft, con l'aggiunta di due esclusive Xbox: Senua's Saga Hellblade 2 e Halo Infinite.

Nella stesura della nostra lista ci siamo concentrati solo sui giochi confermati fino ad oggi, andando a scavare tra rumor e speculazioni all'elenco si possono aggiungere giochi come Assassin's Creed Ragnarok (non ancora annunciato ufficialmente), Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake e produzioni First Party come The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima per PS5, oltre a Everwild e Forza Motorsport 8 per Xbox Series X.