PS5 e Xbox Series X: più giochi cross-play grazie ad Unreal Engine 5?

Oltre all'annuncio dell'abbandono delle royalty sul primo milione di dollari per i giochi Unreal Engine, Epic Games ha presentato ufficialmente Epic Online Service. La piattaforma di sviluppo unificata promette di facilitare il supporto al cross-play nei giochi PS5 e Xbox Series X sviluppati su UE 4 e UE5.

Dalle colonne di GameSpot, il direttore generale dei servizi online di Epic, Chris Dyl, illustra la visione dell'azienda statunitense spiegando che "in Epic crediamo che le piattaforme aperte e integrate siano il futuro dei videogiochi, grazie all'esperienza altamente sociale e connessa che promettono di offrire. Attraverso Epic Online Services, ci sforziamo di aiutare a costruire un ecosistema facile da utilizzare sia per gli sviluppatori che per i giocatori, per cui crediamo che tutti i creatori di contenuti possano trarne vantaggio indipendentemente da come scelgono di costruire e pubblicare i loro videogiochi".

Con i tool di sviluppo della nuova piattaforma unificata di Epic Online Services, il colosso videoludico a stelle e strisce punta così a fornire alle software house che operano con Unreal Engine 4 (e in futuro, con Unreal Engine 5) tutti gli strumenti per pubblicare i loro giochi su qualsiasi piattaforma, facilitando così l'integrazione tra diversi ecosistemi hardware.

Solo con il tempo, però, capiremo se la grande scalabilità dell'Unreal Engine 5 si tradurrà in un maggior numero di giochi PS5 e Xbox Series X con lobby multiplayer unificate e funzionalità evolute legate al crossplay.