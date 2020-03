PS5 e Xbox Series X: giochi multipiattaforma quasi identici, per uno sviluppatore

DA quando Sony ha svelato le specifiche tecniche ufficiali di PS5, in rete sono emerse un mucchio di comparazioni con Xbox Series X. Come sempre accade in questi casi, i dibattiti su quale delle due sia la migliore si sprecano.

Sulla base dei dati a nostra disposizione, Xbox Series X vince su PS5 in termini di potenza bruta, ma sarebbe riduttivo liquidare la faccenda in questo modo, poiché la proposta di Sony potrebbe avere altre frecce al suo arco, a partire da un prezzo più contenuto.

In ogni caso, secondo uno sviluppatore di Breakfall, studio responsabile di Starwhal, questi discorsi non sono poi tanto importanti. JasoNsider - così si fa chiamare sul forum di ResetEra - ritiene che le persone stiano perdendo di vista la questione più importante, ovvero che entrambe le console sono estremamente potenti e che faranno girare i giochi multipiattaforma in maniera pressoché identica: "Se potessi esprimere un desiderio, vorrei che le persone realizzassero che queste console sono immensamente potenti, che i giochi multipiattaforma saranno quasi identici e che i giochi in generale saranno fenomenali. Mi rende triste vedere tutte queste guerre al posto di una pura emozione. I vostri giochi preferiti della prossima generazione saranno folli. E sì, PS5 sembra essere una macchina incredibile".

Insomma, abbasso la console war. L'arrivo di una nuova generazione di console dovrebbe essere atteso con trepidazione ed entusiasmo dall'intera comunità videoludica, senza concentrarsi esclusivamente su quale delle due console sia la più potente.