PS5 e Xbox Series X, i giochi next-gen: tra conferme ufficiali e ipotesi

Entro l'anno dovrebbero finalmente approdare sul mercato PlayStation 5 e Xbox Series X, i nuovi attesi harware di casa Sony e Microsoft: ma quali titoli porteranno con loro?

Alcune prime risposte in tal senso sono giunte, piuttosto inaspettatamente, in occasione della cerimonia di assegnazione dei The Game Awards 2019. Durante lo show condotto da Geoff Keighley sono infatti stati presentati il primo trailer di Senua's Saga: Hellblade 2, nuova esclusiva Microsoft, e GodFall, titolo destinato ad approdare su PC e PlayStation 5.

Più recentemente, sono giunte nuove conferme in merito a produzioni destinate a trovare spazio anche, o esclusivamente, nei cataloghi delle due console. Tra le certezze, troviamo la nuova creatura di Techland: il team ha da tempo confermato che Dying Light 2 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X. Confermato l'arrivo sui due hardware della remastered Observer System Redux, mentre Quantum Error, horror in prima persona ambientato nello spazio, è destinato a trovare spazio su PlayStation 4 e PS5. Nel mese di febbraio, inoltre, un nuovo trailer di Outriders ne ha confermato la natura cross-gen, con arrivo anche sui nuovi hardware Sony e Microsoft. Confermati per PS5 e Xbox Series X anche il remake di Gothic e Lords of the Fallen 2.



Entrando invece nel reame dell'incertezza, è nota l'esistenza di cinque giochi cross-gen Ubisoft, la cui identità non è tuttavia stata confermata: i rumor vorrebbero inclusi i posticipati Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters. Difficile dimenticare anche il chiacchieratissimo nuovo progetto di Bluepoint, che secondo molte indiscrezioni potrebbe celare un rifacimento di Demon's Souls per PlayStation 5. Ancora relativamente incerte inoltre le dinamiche di approdo di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X. Al momento, risultano inoltre ignote le piattaforme destinate ad accogliere titoli molto attesi e già annunciati, come Diablo IV, The Elder Scrolls VI, GhostWire Tokyo, Starfield, BioShock 4, Overwatch 2, Beyond Good and Evil 2 e molti altri.



Cosa sperate di poter giocare sulla next-gen?