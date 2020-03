PS5, Xbox Series X e giochi next-gen: mondi virtuali più grandi e ricchi, per Virtuos

Mentre gli occhi della platea videoludica restano focalizzati su Sony e Microsoft in attesa dell'annuncio ufficiale degli eventi che presenteranno PlayStation 5 e Xbox Series X, alcuni sviluppatori riflettono su quello che le console consentiranno di realizzare ai game designer.

Tra questi ultimi troviamo anche Elijah Freeman, Vice Presidente di Virtuos, che nel corso di una recente intervista ha rilasciato qualche interessante dichiarazione in merito. "L'accresciuta potenza e velocità di console come Xbox Series X significheranno mondi molte volte più grandi di quanto abbiamo visto sino ad ora, e anche con molte più cose al loro interno", ha esordito Freeman. Il dirigente di Virtuos ha inoltre evidenziato che sarà possibile muoversi all'interno di questi universi virtuali in maniera più rapida, "sia che si stia guidando ad alta velocità un'auto sportiva, o volando attorno ad un drago, forse del tutto senza schermate di caricamento".



Insomma, la prospettiva delineata da Freeman è quella di mondi di gioco più estesi, ma anche più facilmente percorribili e ricchi di contenuti da offrire al pubblico. Accanto a questi elementi, recentemente lo sviluppatore ha anche discusso delle potenzialità offerte da potenza grafica e ray tracing di PS5 e Xbox Series X, non solo in termini estetici, ma anche di gameplay. Attualmente, lo ricordiamo, il debutto delle due console è atteso per il tardo 2020, con AMD che sembra escludere eventuali ritardi.