PS5, Xbox Series X e i giochi nextgen a 80 euro: per Pachter non saranno lo standard

Dopo aver discusso della strategia di Sony nel confronto tra PS Now e Xbox Game Pass, il noto analista Michael Pachter ritiene che l'aumento di prezzo dei giochi nextgen non sarà generalizzato e non verrà adottato da molti publisher e sviluppatori

Intervistato dalla redazione di GamingBolt, l'analista di Wedbush Securities ha trattato la spinosa questione dell'aumento di prezzo dei giochi nextgen e spiegato che, dal suo punto di vista, la situazione venutasi a delineare al lancio di PS5 e Xbox Series X|S potrebbe non essere indicativa delle scelte che verranno compiute in futuro dagli attori dell'industria videoludica.

Stando infatti a Pachter, "dipende davvero da quello che sarà il prezzo suggerito dei giochi per console. Microsoft in questo è stata abbastanza chiara col sistema Smart Delivery, con update nextgen che vengono proposti gratuitamente. Quindi, se Smart Delivery è gratis, i loro giochi non potranno costare 70 dollari (o 80 euro nel Vecchio Continente, ndr). Penso che la scelta di 2K di fissare il prezzo dei loro giochi nextgen a 70 dollari scontenterà molti clienti. Capisco che per loro valga la pena attuare questa politica, tra l'inflazione e il costo aumento nello sviluppo dei giochi in questi anni. Ma il fatto è che se il titolare stesso di una console ti propone i suoi giochi a un prezzo suggerito inferiore a 70 dollari, gli editori di terze parti sembreranno avidi chiedendo 10 dollari in più".

Nel concludere il suo intervento, Pachter guarda anche a Sony e alle scelte che compirà il colosso tecnologico giapponese in tal senso: "Non so se accadrà ma credo che non tutti decideranno di vendere i loro giochi a 70 dollari. Penso che in questo momento gli editori stiano ancora cercando di capire come comportarsi con i prezzi, e credo che Sony non abbia aiutato nessuno annunciando Miles Morales a 50 dollari e Demon's Souls a 70 dollari".