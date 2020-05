PS5, Xbox Series X e giochi nextgen: il papà di Mortal Kombat è entusiasta dell'SSD

Il boss degli studi NetherRealm, Ed Boon, ha partecipato a un livestream della Summer Game Fest e discusso di nextgen per dirsi entusiasta delle opportunità offerte dall'SSD iperveloce di PS5 e Xbox Series X.

Scambiando quattro chiacchiere con Geoff Keighley, il papà di Mortal Kombat ha riflettuto sulle potenzialità grafiche e tecnologiche di PlayStation 5 e Xbox Series X per affermare "è divertente assistere alla gente che, al lancio di una nuova console, chiede sempre 'OK, ma com'è la grafica?'. Penso che stavolta le persone stiano sottovalutando l'impatto che avrà la questione dell'abbattimento dei tempi di caricamento. Dal punto di vista degli sviluppatori, tutto ciò aprirà scenari che prima non potevamo immaginare, non abbiamo nemmeno graffiato la superficie di ciò che saremmo davvero in grado di fare con quei sistemi".

Riallacciandosi al video della tech demo PS5 dell'Unreal Engine 5 per parlare del futuro degli studi NetherRealms dopo Mortal Kombat 11, Ed Boon spiega inoltre che "stiamo guardando ciò che fanno gli altri sviluppatori e ne siamo entusiasti. Anche noi siamo giocatori, quindi facciamo parte di quel pubblico, siamo seduti lì e veniamo sorpresi da cose come la demo PS5 con Unreal Engine 5, è normale assistere a cose del genere ed esserne colpiti. Ma per me, la grafica è solo uno strumento. D'accordo, sarà migliore rispetto a quella dei giochi di oggi, ma questi nuovi SSD che gestiscono e caricano in maniera così veloce i dati rappresentano davvero un qualcosa di incredibile".