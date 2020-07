PS5 e Xbox Series X, i giochi potrebbero costare di più: Spencer non si oppone

Sono tanti gli argomenti toccati da Phil Spencer in questi giorni. Dopo aver delineato la strategia a supporto di Xbox Series X, con gli utenti al centro di tutto, l'arrivo di Project xCloud in Xbox Game Pass Ultimate e la retrocompatibilità con tutti i giochi Xbox One (tranne quelli Kinect), ha anche fatto una chiacchierata con il Washington Post.

Durante l'intervista, il capo di Xbox ha anche avuto modo di parlare del prezzo dei giochi next-gen, che potrebbe subire un rialzo. Nono conosciamo la strategia di tutti i publisher, ma un esempio del genere lo abbiamo già avuto: NBA 2K21 costerà di più su PS5 e Xbox Series X, e non supporterà neppure lo Smart Delivery e l'upgrade gratis dalle versioni di vecchia generazione.

A quanto pare, Spencer non intende opporsi a decisioni di un questo tipo, per il semplice motivo che ha fiducia nelle scelte dei videogiocatori. "Come industria, possiamo fissare il prezzo come preferiamo, sono poi i giocatori a decidere se è giusto per loro. Non vedo di cattivo occhio coloro che impostano un nuovo prezzo per i propri giochi, poiché ognuno compie delle scelte sulla base della propria strategia di mercato. I giocatori però oggigiorno hanno più scelta che mai. Alla fine, so che i clienti hanno il controllo del prezzo che pagano, e io mi fido di questo sistema".

In sostanza, Spencer non intende imporre alcun prezzo ai publisher, preferendo lasciare a loro la decisione. Allo stesso tempo, sa bene che la scelta ultima spetta ai giocatori, che sono liberi di non comprare un prodotto che ritengono troppo costoso. Il sistema di adatterà di conseguenza.

Cosa ne pensate al riguardo? Siete disposti a pagare di più per i giochi next-gen? Riguardo ai prezzi dei giochi first-party per l'ecosistema Xbox, invece, Phil Spencer ha preferito non sbilanciarsi ancora.