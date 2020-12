PS5 e Xbox Series X: dove girano meglio i multipiattaforma? Ne parliamo in video!

Con le console di nuova generazione ormai disponibili sul mercato videoludico, si moltiplicano le analisi legate alle performance messe in campo dagli hardware Sony e Microsoft.

In particolare, si è cimentata nel compito l'autorevole redazione di Digital Foundry, che ha proposto al pubblico i risultati delle proprie minuziose analisi tecniche. Queste ultime hanno nello specifico interessato molteplici giochi multipiattaforma, con l'obiettivo di evidenziare eventuali differenze dei risultati registrati sulel console next gen. Ad esempio, Digital Foundry ha analizzato Assassin's Creed: Valhalla su PS5 e Xbox Series X, ma non solo. All'avventura vichinga è stato affiancato anche DiRT 5, oltre a NBA 2K21 e Boderlands 3.

Nonostante la maggiore potenza bruta di Xbox Series X, alcune analisi hanno rivelato, sotto certi aspetti, risultati migliori su PlayStation 5. Ma qual è esattamente la situazione? Per sviscerare ogni dettaglio in merito, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video interamente dedicato al confronto tra i risultati palesatesi dai test di giochi multipiattaforma su PS5 e Xbox Series X. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!



In chiusura, vi segnaliamo un interessante approfondimento legato al supporto a PlayStation 4 in seguito al lancio di PlayStation 5.