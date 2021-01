PS5, Xbox Series X e GPU introvabili? La carenza non terminerà presto, secondo AMD

Volete entrare nella nuova generazione ma non riuscite a trovare una PlayStation 5, una Xbox Series X oppure una nuova scheda video per il vostro computer da nessuna parte? Armatevi di pazienza, poiché le scorte potrebbero scarseggiare per molti altri mesi ancora.

Non è stato un insider qualsiasi ad affermarlo, bensì il CEO di AMD in persona, Lisa Su, nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti. Dopo aver discusso degli eccellenti risultati conseguiti nell'ultimo trimestre, resi possibili dal successo dei nuovi processori AMD Zen-3 e delle schede grafiche della serie RX 6000, la Su ha affermato che la carenza di scorte che sta condizionando la diffusione di PlayStation 5, Xbox Series X|S e delle GPU di ultima generazione, specialmente quelle di fascia bassa, potrebbe estendersi fino alla seconda metà del 2021, ovvero fino a quando la capacità produttiva non verrà incrementata in maniera sufficiente da soddisfare l'elevatissima domanda. Secondo la Su, i componenti di fascia alta per i PC potrebbero invece tornare tornare a disposizione prima. Un simile scenario è stato descritto anche da NVIDIA, che sta avendo difficoltà a soddisfare le richieste per le sue GPU della serie RTX 30.

Le parole del CEO di AMD vanno sicuramente presente in seria considerazione, dal momento che la componentistica di PS5 e Xbox Series X|S è prodotta proprio dalla casa di Sunnyvale. In questi giorni GameStop ha avviato la spedizione delle PS5 prenotate dai clienti del segmento D3, ma non è ancora avvenuto un restock su larga scala. L'altro ieri Xbox Series X è tornata in vendita sul Microsoft Store, ma è durata molto poco.