PS5, Xbox Series X e GPU introvabili: Newegg sfida bot e scalper col sistema a lotteria

I rappresentanti di azienda di ecommerce Newegg prova di sfidare bot e scalper di PS5 (ma non solo) decidendo di affidarsi a un sistema a lotteria per vendere i propri rifornimenti di PlayStation 5, Xbox Series X e GPU.

Battezzato Newegg Shuffle, il sistema in questione punta a contrastare le operazioni compiute dagli scalper che si servono di bot per piazzare ordinativi di console next gen e schede video nel momento in cui queste ultime tornano disponibili negli store più popolari.

La funzione Shuffle di Newegg si occuperà infatti di scegliere casualmente gli utenti che hanno un account attivo nel sito di ecommerce e di inviare loro una richiesta di prelazione per un prodotto "sensibile" selezionabile nello store tra quelli che, appunto, sono maggiormente richiesti dagli appassionati (e dagli scalper). Tra questi, naturalmente, troviamo le GPU NVIDIA RTX della Serie 30 (come la nuovissima RTX 3060), e le già citate PS5 e Xbox Series X/S.

Nel descrivere le finalità di questo sistema, il CTO di Newegg Montaque Hou spiega che "la bassa reperibilità di alcuni prodotti ha evidenziato la necessità per Newegg di assumere una posizione più aggressiva per eliminare i bot e mettere tutti i clienti su un livello paritario. Newegg Shuffle è un importante passo in avanti per noi, ci aiuterà a portare i prodotti più richiesti nelle mani dei giocatori e di altri utenti finali nel modo più equo possibile".

E voi, cosa ne pensate dell'utilizzo del sistema a lotteria per contrastare i bot e gli scalper che stanno contribuendo a rendere introvabili le già esigue scorte di console e dispositivi tecnologici avanzati? Fatecelo sapere con un commento.