PS5 e Xbox Series X, grafica cinematografica grazie all'UE 5: la promessa di Epic Games

Nell'ambito del Summer Game Fest organizzato e condotto da Geoff Keighley, Epic Games ha presentato ufficialmente l'Unreal Engine 5, nuova iterazione del noto e versatile motore grafico proprietario della compagnia.

In seguito all'entusiasmo scatenato in seguito al reveal della prima Tech Demo di UE 5, il team di torna a descrivere le potenzialità della nuova tecnologia per PS5 e Xbox Series X. A discuterne è nello specifico Kim Liberi, Chief Technology Officer, in occasione di un'intervista concessa alla redazione di Official PlayStation Magazine. "È sempre stato un mio sogno quello di rendere la computer grafica in tempo di reale, e in particolare i videogiochi, credibile e realistica quanto un film. - ha dichiarato Liberi - La grafica e la potenza computazionale next gen non renderanno solamente i giochi più immersivi, ma renderanno possibili tipologie di gameplay completamente nuove che trarranno vantaggio da illuminazione e ambienti completamente dinamici, una fisica nettamente migliorata, IA più intelligenti ed esperienze multiplayer più ricche".



Merito del potenziamento della qualità grafica, evidenzia infine Kim Liberi, sarà da attribuire alla tecnologia Nanite di Unreal Engine 5. Quest'ultima, in sostanza, consente agli sviluppatori di importare nell'engine milioni di poligoni compressi generati da modelli che in origine presentano uno standard cinematografico, per poi procedere al loro dispiegamento in-game in tempo reale, senza riduzione del livello qualitativo.



In attesa di poter vedere il nuovo engine all'opera su di un titolo, ricordiamo che è stato confermato che Senua's Saga: Hellblade 2 sarà realizzato in Unreal Engine 5 per Xbox Series X.