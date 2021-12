PS5 e Xbox Series X: in Gran Bretagna l'ultimo restock è durato più del solito

Come riportato da VGC, l'ultimo restock di PlayStation 5 e Xbox Series X in Gran Bretagna è durato più del previsto e le console sono rimaste disponibili per circa 24 ore, dalla mattinata di giovedì 23 dicembre e fino alle prime ore del mattino della Vigilia di Natale.

Si tratta di una situazione inusuale dal momento che in genere le nuove scorte di PS5 e Xbox Series X vanno sold-out in una manciata di minuti, tuttavia stando al report di VGC lo stock in questione includeva un maggior numero di unità rispetto al passato con l'obiettivo di soddisfare la domanda nei giorni immediatamente precedenti il Natale, inoltre non sembrano essere previsti nuovi stock nel Regno Unito fino all'inizio del 2022.

Nel momento in cui scriviamo, PS5 e Xbox Series X non sono disponibili presso i retailer (online e fisici) in Gran Bretagna e nemmeno in buona parte d'Europa (Italia compresa), c'è da dire che l'Inghilterra sta vivendo un momento molto delicato con contagi Covid-19 in netto aumento e vari lockdown a livello locale, una situazione che ha portato le persone a chiudersi in casa, portando al tempo stesso all'aumento della richieste per le console di nuova generazione.

Prima di Natale abbiamo assistito a vari restock anche in Italia ma sia nel caso di PS5 che di Xbox Series X le console sono andate esaurite nel giro di una manciata di minuti.