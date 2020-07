PS5 e Xbox Series X: hardware ad agosto, nuovi annunci e partnership! Parla Imran Khan

Si susseguono senza sosta indiscrezioni legate al percorso di avvicinamento alla next gen: a discuterne questa volta è Imran Khan, noto giornalista videoludico, dimostratosi spesso una fonte affidabile e ben informata.

Nel corso dell'ultimo episodio con lo show digitale Kinda Funny Games, quest'ultimo ha discusso di aspetti molto interessanti, riferendosi sia a Sony sia a Microsoft. "Da ciò che ho sentito, entrambi devono parlare di hardware questo mese, in termini di prezzo, disponibilità eccetera. - ha esordito Imran Khan - Ho sentito anche che, non so se questo mese o più avanti, entrambi hanno ulteriore software da mostrare". Sia sul fronte Sony sia su quello Microsoft, ha inoltre aggiunto, sono in arrivo annunci entusiasmanti, capaci di sorprendere notevolmente il pubblico. Su questo fronte segnaliamo che di recente, Jeff Grubb, di Venture Beat, ha suggerito alcune date per nuovi eventi PS5 e Xbox Series X.



Inoltre, ulteriore elemento interessante, il giornalista videoludico ha affermato apertamente il futuro annuncio di ulteriori importanti partnership tra PS5 e Terze Parti. Oltre a Resident Evil 8 e Project Athia, dunque, potrebbe esserci altro in cantiere: "C'è di più. - ha dichiarato Khan - Si stanno tenendo strette alcune cose che sono stupefatto non abbiano ancora presentato, e non sarei sorpreso se decidessero di mostrarle a breve".



Insomma, secondo Imran Khan sembra che ci siano ancora molte informazioni in arrivo su PS5 e Xbox Series X: sarà vero?