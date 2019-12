Meglio PS5 o Xbox Series X? Il papà di The Witness svela la sua console nextgen preferita

Lo sviluppatore americano che ha dato forma agli universi digitali di Braid e The Witness, Jonathan Blow, è intervenuto in una diretta streaming su Twitch per inserirsi nella già accesa disputa tra PS5 e Xbox Series X e svelare la sua console nextgen preferita.

Nel corso della trasmissione incentrata sulla programmazione e il design, l'autore statunitense ha risposto ad alcune domande postegli dai suoi fan sul tema delle piattaforme future e si è limitato ad affermare che "sono entusiasta di alcune console della prossima generazione, se vogliamo dirla in questi termini. PlayStation 5 ad esempio è davvero buona".

Pur senza fare esplicito riferimento alla diatriba sorta tra i fautori del nuovo Monolite Nero e coloro che, invece, attendono con ansia il lancio della console Microsoft conosciuta fino a poche settimane fa con il nome in codice di Project Scarlett, con queste dichiarazioni Jonathan Blow contribuisce inevitabilmente ad alimentare la discussione sorta sui siti e sui forum di settore in funzione dei leak che vorrebbero Xbox Series X più potente di PS5.

Il riferimento del papà di The Witness ad "alcune console della prossima generazione", a ben vedere, potrebbe riallacciarsi anche ai rumor su Nintendo Switch Pro, la revisione mid-gen della console ibrida di Nintendo citata a più riprese da analisti di settore e fonti anonime nel corso del 2019.