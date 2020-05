PS5 e Xbox Series X: Inaba di PlatinumGames non è stupito dalle nuove console

Di recente è stata pubblicata sulle pagine del portale Videogameschronicle un'interessante intervista a Hideki Kamiya e Atsushi Inaba, due dei più illustri rappresentanti di PlatinumGames, durante la quale si è parlato anche di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Se Kamiya ritiene di essere molto soddisfatto dalla potenza tecnica delle nuove console, i cui SSD gli permetteranno di sperimentare di più come game designer, Inaba si è detto piuttosto scettico sul salto generazionale che ci sta aspettando:

"Se pensate al salto generazionale tra il Super Nintendo e la prima PlayStation, parliamo del passaggio dalla pixel art ai modelli 3D: nessuno si sarebbe mai immaginato qualcosa di simile prima. All'uscita, il 3D ha lasciato tutti a bocca aperta poiché nessuno era realmente pronto e tutto era nuovo per i videogiocatori."

"Gli ultimi annunci sono senza dubbio molto interessanti e siamo felici in qualità di sviluppatori di avere la possibilità di lavorare su hardware più prestanti. Non c'è però quell'effetto sorpresa dei precedenti salti generazionali. Ad oggi leggo i nuovi annunci e penso 'oh, interessante' e nei 60 secondi successivi sto già pensando ad altro."

"Si tratta ovviamente della mia opinione personale. Per l'industria le nuove console sono molto promettenti e non vorrei che la mia considerazione venga vista in maniera negativa. Potrei farvi un altro esempio della mia visione: Nintendo Switch all'uscita è riuscita a stupire tutti per via del suo essere ibrida. Parliamo di una caratteristica mai vista prima in una console ed è questo il modo per fare breccia nel cuore degli utenti."

Nel corso dell'intervista si è anche parlato della tech demo PS5 dell'Unreal Engine 5, argomento sul quale Inaba ha lanciato una frecciatina a Kamiya, che non ha ancora visto il filmato:

"Una delle caratteristiche di Kamiya-san è che quando si parla di sviluppare videogiochi non importano le migliorie tecniche che arrivano con i nuovi hardware, dal momento che lui trova sempre un modo per far sì che non sia abbastanza."

Insomma, pare che il producer di PlatinumGames si aspettasse qualcosa di più da queste console, sebbene sembri essere felice delle loro potenzialità dal punto di vista tecnico.