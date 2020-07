PS5 o Xbox Series X? Un'infografica raggruppa i giochi esclusivi per genere

PS5 o Xbox Series X? Avete già deciso quale delle due console di prossima generazione acquistare durante le festività di fine anno? A meno che non abbiate in programma di investire su entrambe, prima o poi dovrete fare una scelta: un buon modo per chiarirvi le idee potrebbe essere quello di analizzare per bene tutti i giochi esclusivi che offrono.

Un noto utente di Twitter, Idle Sloth, ha così ben pensato di raccogliere in un'unica infografica tutte le esclusive (temporali o totali) già annunciate per le due console, suddividendole per genere d'appartenenza, facendo così emergere alcune interessanti differenze. Su Xbox Series X, ad esempio, c'è un'ampia rappresentanza di giochi horror e sparatutto in prima persona. FPS come Second Extinction, Exomecha, Crossfire X e Halo Infinite si contrappongono al solo Quantum Error per PS5. Ancor più schiacciante la superiorità numerica dei giochi dell'orrore: Xbox Series X offrirà Scorn, The Medium, Warhammer: Dark Tides, S.T.A.L.K.E.R. 2, Hello Neighboor 2 e State of Decay 3, contro il solo Returnal della console Sony.

PS5, dal canto suo, metterà sul piatto una maggiore varietà e quantità per quanto riguarda i generi platform e action/adventure. Nel primo caso, ci sono Sackboy: A Big Adventure, Ratchet & Clank: Rift Apart, Oddworld Soulstorm, Bugsmax e Astro's Playroom (gratis e pre-caricato su PS5) contro il solo Psychonauts 2. Nel secondo la superiorità numerica non è poi tanto grande, ma comunque rilevante: ci sono Deathloop, Ghostwire Tokyo, Jett the Far Shore, Kena: Bridge of Spirits, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, The Pathless e Solar Ash per PS5 contro Yakuza Like a Dragon, The Gunk, Everwild ed Hellblade 2.

In calce a questa notizia potete consultare l'infografica nel dettaglio. Nella scelta tra PlayStation 5 e Xbox Series X ci sono anche altri aspetti da considerare, come le specifiche tecniche e i servizi, ma la valutazione dei giochi offerti dalle due piattaforme è probabilmente la più importante. Voi come la pensate? Quale line-up vi convince di più?