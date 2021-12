PS5 e Xbox Series X introvabili: la crisi dei chip continuerà anche nel 2022 per Samsung

La crisi dei semiconduttori che sta costringendo molte aziende a rivedere i propri piani di produzione potrebbe continuare a lungo, almeno questa è l'idea del Presidente di Samsung Mobile, che in una riunione con gli azionisti ha preferito essere chiaro a riguardo.

Secondo il CEO di Samsung Mobile i problemi produttivi legati alla carenza di chip e semiconduttori continueranno almeno fino alla metà del 2022, questa l'idea dell'azienda dopo aver discusso con decine di partner commerciali a novembre. Samsung ha preso delle misure in merito per cercare di ridurre al minimo i disagi mentre chiaramente non è possibile pronunciarsi per quanto riguarda le console, dal momento che la compagnia coreana non è direttamente legata ai business di Microsoft e Sony.

Proprio Sony ha annunciato ritardi sulla consegne delle nuove fotocamere, alcuni modelli usciranno in ritardo sulla tabella di marcia proprio a causa delle difficoltà produttive ormai ben note. Secondo Qualcomm la crisi dei semiconduttori migliorerà nel 2022 mentre per il CEO di Foxconn la situazione verrà risolta nel 2023, anche per i grandi player del mercato è difficile stabilire esattamente quando potremo lasciarci la crisi alle spalle, secondo gli analisti nella seconda metà del prossimo anno la situazione dovrebbe migliorare per poi tornare alla normalità nei primi mesi del 2023.