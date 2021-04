PS5 e Xbox Series X: la lista con tutti i giochi che supportato i 120fps

Della potenza bruta di PlayStation 5 e Xbox Series X non ne ha beneficiato solamente la qualità grafica. Anche la fluidità è migliorata sensibilmente: in alcuni casi gli sviluppatori hanno potuto raggiungere un framerate prima impensabile su console.

Il numero dei giochi in grado di spingersi a 120fps con delle modalità dedicate aumenta ogni giorno che passa, pertanto la redazione di Eurogamer ha ben pensato di fare il punto della situazione e raggrupparli tutti quanti in due liste distinte: una per PS5 e una per Xbox Series X. Prima di procedere, ci teniamo a specificare che per raggiungere i 120fps nei giochi che li supportano è necessario possedere un televisore compatibile e un cavo HDMI 2.1 a 48 Gbps (leggete questa guida per PS5).

Giochi PS5 che girano a 120fps

Apex Legends (data d'uscita da annunciare)

Borderlands 3

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

Dirt 5

Fortnite

Monster Boy and the Cursed Kingdom

The Nioh Collection (Nioh e Nioh 2)

Rainbow Six Siege

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

WRC 9

Giochi Xbox Series X che girano a 120fps

Apex Legends (data d'uscita da annunciare)

Borderlands 3

Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Black Ops Cold War

CrossCode

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

Dirt 5

ExoMecha (agosto 2021)

Fortnite

Gears 5

Halo Infinite (Multiplayer free-to-play)

Halo: The Master Chief Collection

Jydge

King Oddball

Metal: Hellsinger (in uscita nel 2021)

Minecraft Dungeons

Monster Boy and the Cursed Kingdom (in uscita nel 2021)

New Super Lucky's Tale

Ori and the Will of the Wisps

Orphan of the Machine (in uscita nel 2021)

Rainbow Six Siege

Overwatch

Rocket League

Rogue Company

Samurai Shodown

Sea of Thieves

Second Extinction (28 aprile 2021)

Star Wars Squadrons

Superhot: Mind Control Delete

The Falconeer

The Touryst

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

WRC 9

Entrambe le liste sono destinate ad allungarsi nel corso del tempo, ma nel momento in cui vi scriviamo il predominio di Xbox Series X appare netto. La console next-gen di Microsoft è senza dubbio quella più fornita in fatto di giochi capaci di girare a 120fps, potendo contare anche su alcuni nomi altisonanti come Call of Duty Warzone e Overwatch, che attualmente su PS5 non superano i 60fps.