PS5 e Xbox Series X: lunghe file sotto la pioggia per il restock di un negozio USA

Nemmeno la pioggia battente del primo temporale autunnale non scoraggia i fan di videogiochi che, a Washington D.C., hanno creato una lunga fila davanti a un negozio Best Buy che si accingeva a vendere PS5 e Xbox Series X dopo l'ultimo restock.

Nonostante la crisi dei semiconduttori non sia ancora passata e continui a rendere le console nextgen e le GPU degli oggetti del desiderio quasi introvabili, la ripartenza delle attività commerciali al dettaglio dopo le ormai note disposizioni per il distanziamento sociale sta dando modo a diversi store americani, come il già citato Best Buy o come Walmart e Target, di provvedere alla vendita in negozio di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Alla notizia dell'arrivo imminente di una fornitura limitata di console nextgen, molti appassionati hanno sfidato il sonno e le condizioni atmosferiche avverse decidendo di recarsi in piena notte davanti ad un Best Buy di Washington D.C. e attendere per ore, in una fila relativamente ordinata, l'apertura all'alba del negozio.

Nel ricostruire l'accaduto, i giornalisti di Kotaku mostrano le foto della lunga coda venutasi a creare davanti allo store americano nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre, proprio in virtù del restock e della vendita al dettaglio promessa da Best Buy in 300 filiali sparse per gli USA. Le lunghe code venutesi a creare a Washington D.C. hanno interessato anche altri store, come testimonia lo youtuber TmarTn riprendendo le oltre 250 persone in fila all'ingresso del Millenia Mall di Orlando nella speranza di accaparrarsi l'agognata PlayStation 5 o Xbox Series X.