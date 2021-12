PS5 e Xbox Series X, più scorte in arrivo nel 2022? AMD aumenta la produzione

Con gli ultimi restock di PS5 e Xbox Series X durati più del solito in UK, sembra che la disponibilità delle console di nuova generazione stia progressivamente migliorando, anche se i problemi restano molti.

La crisi dei semiconduttori, infatti, non ha ancora allentato la propria presa sul mercato globale, mentre l'improvvisa nuova ondata di contagi da Covid-19 mette nuovamente a rischio la continuità della catena produttiva. Una situazione complessa, alla quale i grandi attori del settore high-tech stanno cercando una soluzione ad ormai oltre un anno. Tra questi, anche AMD, la cui CEO, Lisa Su, ha di recente speso alcune parole sulla futura disponibilità di PS5 e Xbox Series X.

"Stiamo continuando ad aumentare la produzione. - ha garantito la dirigente - Crediamo che il 2022 sarà un altro anno di grande crescita per le console". Secondo Lisa Su, tuttavia, il vero picco nella domanda di PlayStation 5 e Xbox Series X|S sarà raggiunto solamente con l'anno successivo, nel corso del 2023. Nel frattempo, ad ogni modo, la domanda per i due hardware è elevatissima, con le nuove scorte di PS5 che si esauriscono rapidamente in tutto il mondo, così come per Xbox Series X.



Di fronte all'aumento dello sforzo produttivo di AMD per il 2022, sarà dunque più semplice per i consumatori reperire le console? Purtroppo, al momento è difficile dirlo: molto dipenderà dall'evoluzione della crisi sanitaria globale. Il tradizionale "andamento stagionale" di domanda e offerta, riconosce la CEO di AMD, è infatti ormai completamente mutato a causa dell'emergenza Covid-19.