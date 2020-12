PS5 e Xbox Series X: su MediaWorld tornano attive le pagine, nuove scorte in arrivo?

Nel corso della giornata di ieri c'è stata una vera e propria lotta sui principali siti di e-commerce per accaparrarsi una delle poche PlayStation 5 disponibili. A poche ore dall'esaurimento anche della seconda ondata di console, su MediaWorld sono state riaperte le pagine dedicate alle console next-gen.

Ovviamente non esiste al momento alcun modo per poter preordinare una delle console di nuova generazione, ma la comparsa delle pagine ufficiali con tanto di possibilità di richiedere un'email quando nuove scorte tornano disponibili è un primo segnale del possibile ritorno di nuove unità. Nel caso di Xbox Series X e Xbox Series S le pagine sono raggiungibili anche tramite la funzione di ricerca interna al sito, invece PlayStation 5 può essere raggiunta solo ed esclusivamente da chi conosce il link esatto, poiché ricercando la console e cliccandoci sopra non si fa altro che tornare alla home del portale.

Ecco di seguito i link per raggiungere ciascuna delle tre console sul sito di MediaWorld:

Nel caso in cui foste intenzionati all'acquisto di una delle macchine targate Microsoft, sappiate che è anche attiva una promozione che consente di abbinare alla console un accessorio a scelta tra un controller (bianco, nero o blu) e tre mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.