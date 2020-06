PS5 e Xbox Series X, tra maggiore realismo e tempi di caricamento azzerati: parla EA

In occasione del recente EA Play Live 2020, i vertici di Electronic Arts hanno avuto modo di presentare parte della line up di giochi che vedranno il proprio debutto su next gen.

A latere dell'evento, la COO del colosso videoludico, Laura Miele, ha inoltre avuto modo di illustrare la propria opinione sul sempre più prossimo avvento di PlayStation 5 e Xbox Series X. Tra le novità che le console porteranno con sé, la dirigente EA ha in particolar modo sottolineato il potenziale rilievo di feature correlate all'Audio 3D e alla potenza degli SSD, con questi ultimi che consentiranno ai giocatori di entrare in partita in pochi secondi, sia che l'ambientazione sia costituita da un campo sportivo sia che si tratti di un mondo dalle atmosfere fantasy.



"Storicamente, - ha poi proseguito Laura Miele - la transizione tra generazioni di console è stata caratterizzata da un maggior realismo grafico e questo non è cambiato, questa nuova generazione di giochi sarà certamente interessata da un salto grafico, ma stiamo anche sfruttando a nostro vantaggio la memoria aggiuntiva e la CPU per dare vita ad ancora più dettagli". La dirigente ha inoltre lodato caratteristiche quali la possibilità di plasmare enormi mondi di gioco e la scomparsa dei tempi di caricamento, definendoli come elementi che renderanno immediatamente evidente al pubblico il salto compiuto da PS5 e Xbox Series X in rapporto a PS4 e Xbox One.



Durante l'evento EA Play Live, è stato annunciato FIFA 21, con tanto di presentazione del programma di update gratuito di FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X.