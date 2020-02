PS5 e Xbox Series X: Michael Pachter riflette sul possibile rinvio causato dal Coronavirus

Dalle pagine di TechRadar, il famoso analista Michael Pachter è tornato a parlare della nextgen per fornirci un suo parere sull'eventualità del rinvio di rinvio di PS5 e Xbox Series X causato dal Coronavirus, ventilata in questi giorni da altri addetti al settore.

Dopo aver manifestato i suoi dubbi su prezzo e lancio di Google Stadia, ed aver preceduto di qualche giorno l'annuncio dell'assenza di Sony dall'E3 2020, l'analista di Wedbush Securities ha così affrontato la spinosa questione rappresentata dal Coronavirus per spiegare che "se questa emergenza durerà fino a giugno, allora sarà un problema. Io analizzo il mercato azionario e questo mi dice che l'epidemia non durerà così a lungo, perchè se durasse davvero fino a giugno allora assisteremo a una forte contrazione del mercato causata dall'interruzione a lungo termine della catena di approvvigionamento".

A detta di Michael Pachter, inoltre, sia Microsoft che Sony sono ancora in tempo per rivedere le proprie strategie di produzione e distribuzione delle rispettive console nextgen, e questo senza modificare le tempistiche di commercializzazione pianificate a livello globale per Natale 2020 sia per PlayStation 5 che per Xbox Series X: "Microsoft e Sony potrebbero farsi prendere dallo stesso panico di Apple se il Coronavirus sarà ancora un problema tra un mese, ma penso che avranno già pianificato con tranquillità la produzione di PS5 e Xbox Series X a Taiwan e in Vietnam (con un sovraccosto di almeno 5 o 10 dollari per unità prodotte) solo per sicurezza".