PS5 e Xbox Series X: quali sono le migliori TV e i monitor giusti per la nex-gen?

Trascorsi i Day One programmati in casa Microsoft e Sony, sia PlayStation 5 sia Xbox Series X sono finalmente disponibili sul mercato videoludico, con i giocatori impegnati nel testarne ogni funzionalità.

Col passaggio generazionale sono sorte in seno al pubblico molteplici curiosità e interrogativi legati alle caratteristiche dei monitor in grado di sfruttare al meglio i nuovi hardware. Diversi i concetti tecnici tra i quali destreggiarsi in occasione della ricerca di un pannello da affiancare a PlayStation 5 o a Xbox Series X, entrambe console che puntano a offrire un inedito standard grafico nell'universo videoludico. Spaziando dal più semplice supporto a cavi HDMI di tipo 2.1 fino ad arrivare a concetti più elaborati legati all'implementazione di Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) e HDR, la Redazione di Everyeye vi propone un pratico strumento per orientarvi nel settore.



Presentando i requisiti essenziali a cui prestare attenzione nel valutare un acquisto, abbiamo realizzato una selezione di monitor particolarmente adatti a sfruttare le potenzialità di PlayStation 5 e Xbox Series X. Per presentarvi in maniera pratica ogni dettaglio in merito, vi proponiamo un video interamente dedicato al tema. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Non ci resta che augurarvi una buona visione!