PS5 e Xbox Series X sono 'molto più potenti di quanto pensassimo', per gli autori di Metro

Nel discutere delle sfide tecnologiche e del faticoso processo di sviluppo che ha portato alla realizzazione della Enhanced Edition di Metro Exodus, il Senior Rendering Programmer di 4A Games, Ben Archard, ha lodato gli sforzi profusi da Sony e Microsoft nella progettazione dell'hardware di PS5 e Xbox Series X/S.

Scambiando quattro chiacchiere con diverse testate giornalistiche internazionali, l'esponente della software house ucraina ha sottolineato come "la storia su come abbiamo portato Metro Exodus Enhanced Edition su console nextgen è piuttosto lunga, ma per farla breve possiamo confermarvi che PS5 e Xbox Series X, effettivamente, si sono dimostrate molto più potenti di quanto pensassimo all'inizio. Più lavoravamo su quelle console e più ci rendevamo conto di poter inserire praticamente tutte le funzionalità complete (della versione PC, ndr). È stato a quel punto che ci siamo chiesti 'd'accordo, riusciremo a fare tutto questo in 4K e 60fps?'".

Stando a quanto riferito da Archard, ciò che ha sorpreso maggiormente gli autori di 4A Games è stato constatare quanto fossero potenti le CPU di PS5 e Xbox Series X/S: "Onestamente, quelle CPU sono davvero ottime. Abbiamo trovato quei processori molto, molti utili. Sono un programmatore specializzato nel rendering e lo sviluppo, nel mio campo, è molto legato alla potenza della CPU su cui bisogna lavorare, ma operando su sistemi di nuova generazione abbiamo notato che non c'è più nessun problema. Quindi sì, è sicuramente un notevole passo in avanti rispetto a quanto occorreva fare sulla passata generazione di console. Le nuove console hanno CPU eccellenti che funzionano su tutta la linea. Penso che tutti gli sviluppatori sapranno trarre un beneficio significativo da questo aumento di potenza e di efficienza".

Sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale sulle migliorie di Metro Exodus su PS5 e Xbox Series X/S, con tutte le analisi e le considerazioni sui benefici grafici, prestazionali e ludici della Enhanced Edition.