PS5 e Xbox Series X, parlano gli sviluppatori: le nuove possibilità offerte dalla next-gen

Mancano ancora nove mesi alla fine del 2020: entro questo periodo, le attesissime PlayStation 5 e Xbox Series X saranno approdate finalmente sul mercato videoludico. Ma quali potenzialità potranno offrire?

Ne hanno parlato alcuni sviluppatori, impiegati presso differenti software house, nel corso di un'intervista concessa alla redazione di IGN.com. Ognuno di questi ha messo in luce aspetti estremamente specifici, ma comunque interessanti per farsi un'idea di alcune delle caratteristiche che potremmo aspettarci nei giochi next-gen.



Uno sviluppatore, che ha voluto restare anonimo, ha ad esempio evidenziato la possibilità di implementare meccaniche di gameplay strettamente legate alla fisica: "Ci sono modi in cui possiamo proiettare luci di vari colori, e combinare questi ultimi per aprire una porta, o proiettare la tua ombra su di altre combinazioni di luci per aprire o attivare qualcosa". Altri colleghi si sono invece concentrati su di un aspetto apparentemente peculiare: la resa dei capelli dei personaggi.



Bruce Straley, ex game director presso Naughty Dog, ha ad esempio evidenziato come sia sempre stato complesso realizzare capigliature in maniera efficace, sopratutto quando si parla di interazioni tra queste ultime ed elementi come acqua o vento. Con la next-gen tutto questo diverrà più semplice. Un aspetto evidenziato anche da Elijah Freeman, di Virtuos VP, che ha evidenziato come questo potrebbe rendere possibile avvistare un avversario dopo aver gettato un fumogeno semplicemente perché un raggio di luce genera per un istante un riflesso tra i suoi capelli.



Ricordiamo che AMD ha recentemente ricordato l'importanza del Ray Tracing per la next gen, sollevando ipotesi sulla possibile presenza di una RDNA 2 su PS5.