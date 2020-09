PS5 o Xbox Series X? Ellie e Joel hanno sete di next-gen nel video esclusivo di Everyeye!

Il mese di novembre accoglierà il debutto di PlayStation 5 e Xbox Series X: ma quale dei due hardware acquistare? Il confronto tra le due console sembra tener banco anche nell'universo di The Last of Us, in un divertente video esclusivo di Everyeye!

Il nostro Luca De Pauli, tra le voci ufficiali del Canale YouTube di Everyeye, e la doppiatrice professionista Elena Mancuso ritornano ancora una volta sulle nostre pagine per una performance all'insegna del divertimento e dell'ironia. Vestendo i panni di Joel e di Ellie, co-protagonisti dell'iconica epopea firmata Naughty Dog, il duo mette in scena una simpatica diatriba legata all'esordio dei nuovi hardware Sony e Microsoft.

Da parte sua, Joel ha già le idee chiare su quale console vorrebbe aggiungere alla propria collezione, ma Ellie non è troppo d'accordo con la sua scelta. Del resto, però, i fondi a disposizione dei due personaggi sembrano essere limitati e l'acquisto di entrambe le console next gen è dunque da escludere: riusciranno a trovare un accordo? Ve lo lasciamo scoprire nel nostro video esclusivo! Come da tradizione, potete trovarlo in apertura a questa news oppure sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!



Luca de Pauli ed Elena Mancuso ritornano in azione dopo averci divertito con i loro video parodia legati al rinvio di The Last of Us Parte II, ormai disponibile su PS4, e all'ultimo posticipo di Cyberpunk 2077, in arrivo sul mercato il prossimo 19 novembre.