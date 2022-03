PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch e oltre: mercato console record, 60 miliardi nel 2021

Mentre cresce ancora il mercato digitale dei videogiochi, il 2021 segna un ulteriore trend positivo per l'industria, con una crescita record per l'ecosistema console.

Stando ai dati diffusi da Ampere Analysis, infatti, l'ultimo anno avrebbe visto il pubblico spendere ben 60 miliardi di dollari in videogiochi e hardware console, oltre a servizi ad essi connessi, come PlayStation Plus o Nintendo Switch Online. Una cifra che la compagnia di analisi non ha esitato a definire come un vero e proprio record per il settore.

Il trend è stato ovviamente influenzato dalla presenza sul mercato delle console Sony e Microsoft di nuova generazione, con PS5 e Xbox Series X che, con un prezzo più elevato rispetto ai predecessori, hanno contribuito ad innalzare la soglia di spesa. Al contempo, è però necessario osservare come la costante carenza degli hardware abbia di fatto contenuto la crescita del settore console.



Sul fronte software, Ampere Analysis segnala una tenuta del settore, con la spesa per videogiochi, DLC o Season Pass calata solamente dell'1% rispetto al 2020. Un dato molto interessante, in virtù dell'esplosione del settore favorita due anni fa dai frequenti e prolungati lockdown. Cresce invece la porzione di spesa destinata ai servizi, con la somma spesa in Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate, PlayStation Plus, PlayStation Now e Nintendo Switch Online che passa al 20% del totale, rispetto al 15% del 2020.



In chiusura, ricordiamo inoltre i segnali di lieve calo per il settore mobile in Canada e USA.