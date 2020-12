PS5, Xbox Series X e non solo: da Animal Crossing ad Among Us, i trend Google del 2020!

Come ogni anno, Google propone la lista degli argomenti di ricerca che hanno dominato l'attenzione del pubblico nel corso dell'anno che si appresta a terminare. In un anno particolare come il 2020, anche il settore videoludico trova il suo spazio nella ricerca statistica.

A livello globale, i videogiochi che più hanno visto accendersi l'interesse del pubblico sono stati i seguenti:

Among Us; Fall Guys: Ultimate Knockout; Valorant; Genshin Impact; The Last of Us Parte 2; Ghost of Tsushima; FIFA 21; Animal Crossing; Call of Duty: Warzone;

Per quanto riguarda il mercato statunitense, riportiamo la Top 10 delle ricerche legate all'universo videoludico:

Among Us; Fall Guys: Ultimate Knockout; Valorant; Genshin Impact; Ghost of Tsushima; Animal Crossing; Assassin's Creed: Valhalla; The Last of Us Parte 2; Madden NFL 21: Jackbox;

Sempre in merito agli USA, interessante evidenziare la presenza di PlayStation 5 e Xbox Series X nella categoria "Dove comprare...?", diversamente dominata dagli effetti lockdown e pandemia:

Dove comprare PS5; Dove comprare carta igienica; Dove comprare mascherine; Dove comprare Xbox Series X; Dove comprare igienizzante per le mani;

Risultati che rispecchiano alcuni dei grandi trend che hanno coinvolto l'industria nel corso dell'intero anno, con la nuova generazione di console capace di monopolizzare molta dell'attenzione della community videoludica. Presente ovviamente all'appello anche le dinamiche di gioco di Among Us , capace di trasformarsi all'improvviso in un enorme successo, mentre non mancano alcune delle grandi uscite degli ultimi mesi, dall' inarrestabile successo di Animal Crossing: New Horizons all'acclamato The Last of Us Parte 2.come riassumereste il vostro 2020 videoludico?