PS5 e Xbox Series X, novità in arrivo? Mark Cerny e Phil Spencer saranno al Gamelab Live

Dalla Spagna rimbalza la notizia della partecipazione di Mark Cerny e Phil Spencer al Gamelab Live, l'evento per sviluppatori organizzato annualmente a Barcellona e che, per il 2020, assumerà i contorni di uno show digitale.

La redazione di GameReactor.es specifica che il boss della divisione Xbox di Microsoft terrà un keynote in cui, presumibilmente, verrà illustrata la visione della casa di Redmond in tema di supporto generazionale alle piattaforme Xbox e a coloro che, tra sviluppatori e publisher, desiderano proporre i loro titoli su questi sistemi. Il keynote di Phil Spencer, presumibilmente incentrato su Xbox Series X, è previsto per le ore 18:00 italiane del 24 giugno.

Sempre nel corso dell'evento digitale Gamelab Live 2020 è attesa anche la partecipazione di Mark Cerny: il progettista di PlayStation 5 sarà alla manifestazione di settore per delineare, similarmente al "collega" Spencer, la strategia di Sony in merito al supporto degli utenti e degli sviluppatori a PS5 tra funzionalità, potenzialità tecnologiche e integrazione dei servizi.

Tornando al keynote di Phil Spencer, l'organizzatore del Gamelab Ivan Fernandez-Lobo spiega che "la nostra conferenza centrale con Spencer di Microsoft sarà un momento molto speciale. Lo sarà ancora di più in funzione del fatto che quest'anno siamo all'alba della nuova generazione di console". Come avvenuto in passato, anche stavolta l'impronta del Gamelab sarà molto diversa da quella che caratterizza le altre manifestazioni videoludiche come il Summer Game Fest in sostituzione dell'E3 cancellato, rivolgendosi più agli addetti al settore che al pubblico.

A tal proposito, vale la pena riprendere questo nostro speciale sul Gamelab del 2013 che ha portato alla ribalta Mark Cerny come l'uomo di PlayStation 4.