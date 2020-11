PS5 e Xbox Series X: nuove scorte da GameStop negli USA, c'è chi si è accampato da ieri

Negli Stati Uniti GameStop avrà a disposizione nuove scorte di PlayStation 5 e Xbox Series X per il Black Friday, c'è chi vuole assicurarsi di non restare senza console e per questo ha deciso di accamparsi davanti agli store nel pomeriggio del Giorno del Ringraziamento.

Come testimoniato da alcuni post sui social, c'è chi ha optato per passare il Giorno del Ringraziamento in strada con tenda e sacco a pelo anzichè con la propria famiglia, con il solo obiettivo di riuscire ad agguantare una delle nuove console disponibili. Nulla di nuovo, intendiamoci, in molti però speravano che quest'anno la situazione legata alle resse per le offerte del Black Friday potesse essere diversa a causa della pandemia Covid-19 e dell'attuale situazione di emergenza sanitaria.

Sony da parte sua ha fatto di tutto per limitare code e assembramenti, non distribuendo console PS5 nei negozi al day one, con questi ultimi costretti a limitare la vendita solamente ai canali online. Per il Black Friday però le cose sono cambiate e GameStop USA ha annunciato a gran voce di avere nuove unità in magazzino, le quali verranno vendute solo nei negozi fisici. Anche altri store come Walmart, Best Buy e Target dovrebbero avere nuove console pronte da vendere nella giornata di oggi.