Tra PS5, Xbox Series X e nuovi giochi: strano messaggio da Geoff Keighley!

In meno di 48 ore, si sono rapidamente susseguiti una serie di eventi di rilievo: allo scenico reveal di Assassin's Creed Valhalla ha infatti fatto seguito l'annuncio di un Inside Xbox dedicato ai giochi Series X, mentre Jason Schreier, ex editor di Kotaku, parla di poche settimane al reveal di PS5.

In questo contesto, è facile comprendere come anche un apparentemente innocuo messaggio possa celare dietro di sé molteplici significati. Ed è proprio in quest'ottica che un cinguettio apparso sulle pagine dell'account Twitter di Geoff Keighley, creatore e storico conduttore dei The Game Awards, sta destando grande interesse nella community videoludica.

Il Tweet incriminato, brevissimo, lo trovate in calce a questa news: "Tomorrow the sun will rise"/"Domani sorgerà il sole" (con riferimento alla giornata di oggi), accompagnato da un bel sole splendente. La corsa alle dietrologie ha preso rapidamente il via, con gli utenti attivi sul social network che si sono scatenati nel rilanciare ipotesi nei commenti al cinguettio. Si spazia veramente su ogni fronte delle possibili novità videoludiche: c'è chi ha interpretato il riferimento al sorgere del sole come un possibile indizio su novità a tema "Sol Levante", magari legate a Ghost of Tsushima o ad annunci in arrivo da team nipponici, con From Software in testa, o, ancora, come un riferimento al rumoreggiato arrivo di Mario Sunshine su Nintendo Switch. Più in generale, non potevano mancare ipotesi su possibili annunci next-gen, o su novità ufficiali in merito alla data di presentazione di PlayStation 5!



Insomma, come al solito, l'unica cosa da fare è attendere, ma del resto bisognerà ben ingannare il tempo: di cosa potrebbe trattarsi secondo voi? Falso allarme o indizio velato?