PS5 e Xbox Series X di nuovo in vendita da GameStop per il Black Friday, ma solo in USA

Manca un solo giorno al lancio di Xbox Series X e poco più di una settimana al lancio di PS5, ma le due console di nuova generazione sono diventate praticamente introvabili ovunque.

La fame di next-gen dei giocatori è tanta, e le scorte, a quanto pare, non sufficienti. Mentre in Italia continuiamo a monitorare la situazione nella speranza di vedere nuove console in preordine online - sembra che Unieuro metterà in vendita nuove PS5 solo online - i giocatori statunitensi hanno ricevuto notizie incoraggianti da GameStop: la divisione USA del noto rivenditore ha annunciato che il giorno del Black Friday, che quest'anno cade il 27 novembre, metterà in vendita nei propri negozi una quantità limitata di Xbox Series X e PlayStation 5. Nello specifico, garantirà almeno due Xbox Series X e almeno due PS5 in ogni punto vendita degli Stati Uniti d'America. Non saranno consentiti gli acquisti multi: ogni cliente potrà comprare una sola console.

La notizia va in netta contrapposizione con quanto affermato da Sony, che intende impedire la vendita di PlayStation 5 in negozio al lancio, "al fine rispettare i protocolli di sicurezza per l’emergenza COVID-19 e salvaguardare giocatori, rivenditori e il personale coinvolto". Al momento, ricordiamo, l'iniziativa è limitata a GameStop USA, e non sappiamo se verrà replicata anche in Italia.