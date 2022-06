PS5 e Xbox Series X: da oggi si acquistano con l'invito su Amazon

La notizia è passata quasi inosservata in Italia ma si tratta di una novità non di poco conto, al momento valida solamente negli Stati Uniti. Amazon ha lanciato un sistema di acquisto su invito per i prodotti più ricercati, con l'obiettivo di soddisfare il maggior numero di clienti e al tempo stesso mettere i bastoni tra le ruote agli scalper.

Sotto i prodotti più desiderati i clienti di Amazon.com troveranno un pulsante giallo "Request Invitation", selezionando questa opzione si riceverà un link via email, avete 72 ore di tempo per aggiungere il prodotto al carrello e completare l'acquisto. Si tratta dunque di una sorta di prelazione che vi permetterà di "riservare" l'articolo per 72 ore, in questo modo si evitano brutte sorprese legate agli stock esauriti.

Il sistema è ancora in fase di test e viene sperimentato proprio con PlayStation 5 e Xbox Series X, come riporta CNN.com, TechCrunch ha provato a riservare una Xbox Series X ricevendo subito una email dove viene specificato che "l'invito all'acquisto arriverà nei prossimi giorni."

Al momento, l'acquisto su invito è disponibile solamente negli Stati Unii e presto verrà esteso anche ad altri prodotti particolarmente richiesti, non abbiamo dubbi che in caso di successo l'iniziativa sia destinata ad arrivare anche in Europa.