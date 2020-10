PS5 o Xbox Series X? Oltre 8.000 giocatori rispondono in un sondaggio

Con ormai la prossima generazione di console alle porte, cresce il numero di analisi e sondaggi che provano ad anticipare e intuire quello che è l'orientamento del pubblico nei confronti dei nuovi hardware.

Dopo l'analisi di mercato condotta da Sensor Tower sulla percezione di PS5 e Xbox Series X in 161 Stati, riportiamo un interessante sondaggio pubblicato dalla redazione di Game Informer. Condotto dal portale, quest'ultimo ha visto la partecipazione di 8.627 giocatori, che hanno espresso le proprie opinioni su diversi aspetti della next gen. Il campione è costituito da appassionati che per il 44,8% posseggono PS4, per il 13,7% Xbox One e per il 37,9% entrambe le console.

Il 71% circa dei partecipanti al sondaggio ha affermato di essere più entusiasta al pensiero di PlayStation 5 rispetto a Xbox Series X, mentre in termini di intenzioni di acquisto, il campione si è così espresso:

Il 56% comprerà solo PlayStation 5;

Il 15% comprerà solo Xbox Series X;

Il 23,5% comprerà entrambe le console;

Il 5,5% non ne comprerà nessuna;

In termini di, il 69,2% del pubblico afferma di preferire PS5, mentre per oltre l'80% del campione laè molto o abbastanza importante. Per il 57,6% degli utenti, infine, lerappresentano un elemento molto rilevante nella scelta dell'hardware, mentre per il 32,1% è abbastanza importante.