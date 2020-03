PS5 e Xbox Series X avranno un lancio superiore rispetto al passato, parola di analista

Con l'avvicinarsi del lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X, le nuove console di Sony e Microsoft acquisteranno sempre più centralità all'interno delle discussioni sul prossimo andamento dell'industria videoludica. Oggi è il turno dell'analisi sul lancio della next-gen.

Nell'ultimo numero della rivista MCVUK, l'analista Piers Harding-Rools, head of game research presso IHS Markit, ha svelato di avere grandi aspettative per quanto riguarda il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X, dichiarando che entrambe le console riusciranno a superare i dati di vendita dei rispettivi predecessori: "Anche se ci sono molte cose che ancora non sappiamo sul lancio della next-gen, la mia aspettativa è che PS5 e Xbox Series X avranno un esordio molto positivo a patto che non ci siano limitazioni nelle forniture e il prezzo rientri in un intervallo accettabile, cioè dai 499$ in giù. Voglio dire, sia PS5 che Xbox Series X supereranno le cifre raggiunte al lancio di PS4 e Xbox One. Questo perché PS4 ha una base attiva significativamente più estesa di PS3 del 2013, il che mette Sony in una posizione di vantaggio. Mi aspetto che anche Microsoft abbia un lancio molto più efficace in questa generazione rispetto a quanto visto con Xbox One e che al momento è in una posizione privilegiata grazie alle sue mosse fatte in anticipo sulla rivale".

Lo stesso analista ha poi parlato della competizione per i servizi in abbonamento, sottolineando che questo fattore potrebbe impattare fortemente sulle scelte degli utenti: "Mi aspetto una maggiore attenzione sui servizi per differenziare l'offerta tra le console. Microsoft si concentrerà su Xbox Game Pass, ma solo come parte di un piano più ampio di metodi per accedere ai contenuti e monetizzare. Non mi aspetto infatti una transizione totale verso i servizi in abbonamento. Mi aspetto poi che Sony continui ad evolvere PlayStation Now. Il modo in cui i detentori delle piattaforme fonderanno i loro servizi e come li integreranno con le offerte di prodotti svolgerà un ruolo decisivo".

Intanto gli sviluppatori hanno espresso le loro opinioni sulle possibilità offerte dalla next-gen. In attesa di conoscere ulteriori informazioni su PlayStation 5 e Xbox Series X, voi cosa ne pensate?