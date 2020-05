PS5 e Xbox Series X: Paradox riflette sulla loro importanza per l'industria videoludica

L'amministratrice delegata di Paradox Interactive, Ebba Ljungerud, ha colto al volo l'occasione fornitagli dall'ultima riunione con gli azionisti per offrire degli spunti di riflessione sul futuro dell'industria dei videogiochi in funzione dell'avvento di PS5 e Xbox Series X.

La massima rappresentante della casa di produzione e sviluppo svedese che ha costruito la propria fortuna su PC specializzandosi nella distribuzione di videogiochi strategici (ma non solo) spiega agli azionisti della compagnia che "il futuro è nell'hardware delle console di nuova generazione. Ne abbiamo già parlato in passato, Bloodlines 2 è stato già annunciato per le console nextgen ma speriamo di avere anche altri videogiochi per PS5 e Xbox Series X".

L'augurio di Ljungerud è perciò quello di sfruttare il volano commerciale e mediatico dell'avvento delle console nextgen di Sony e Microsoft per inaugurare una stagione di crescita per Paradox e, naturalmente, per l'intera industria dell'intrattenimento digitale. La stessa amministratrice delegata della compagnia europea specifica infatti che "le console sono un fattore di crescita da un po' di tempo. Sono davvero una piattaforma migliore di quanto potessimo pensare solo un paio di anni fa, quindi sì, per noi sono davvero un qualcosa di importante".

Il primo progetto nextgen targato Paradox Interactive che arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X (come pure su Xbox One e PS4) sarà Vampire The Masquerade Bloodlines 2, con una data di lancio che non è stata ancora annunciata.