PS5 e Xbox Series X: AMD conferma architettura RDNA 2 comune tra le piattaforme?

È attualmente in corso di svolgimento l'edizione annuale dell'AMD Financial Analyst Day, durante il quale il colosso tecnologico illustra i propri piani di espansione e crescita per il futuro.

Nel corso dell'evento, è giunta un'interessante dichiarazione in merito alle nuove GPU RDNA 2, in arrivo sul mercato nel corso del 2020. Durante la presentazione, è stato infatti nuovamente sottolineato come l'obiettivo delle nuove componenti hardware sia quello di generare un incremento decisamente significativo in termini di performance.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al Ray Tracing, tecnologia che sarà supportata dalle RDNA 2. Daivd Wang, di AMD, ha in merito dichiarato quanto segue: "Si tratta di un'architettura comune utilizzata nelle console di prossima generazione. In questo modo, si faciliterà notevolmente il contenuto che gli sviluppatori possono creare per una piattaforma e trasportare facilmente sull'altra". Questo passaggio e, in particolare, l'utilizzo dell'espressione "console" al plurale sembrerebbero poter offrire una conferma del fatto che le RDNA 2 andranno a rappresentare una componente hardware sia per Microsoft sia per Sony, rispettivamente in Xbox Series X e in PS5.



In attesa di eventuali ulteriori aggiornamenti in merito, ricordiamo che già ad inizio 2020, i vertici della Compagnia avevano evidenziato l'importanza del Ray Tracing per AMD e per la next-gen.