PS5, Xbox Series X e PC: annunciati Metal Hellsinger e Chivalry 2

L'annuncio di Chivalry 2 risale all'edizione 2019 dell'E3 di Los Angeles, ma ora giungono ulteriori aggiornamenti sulla produzione, che sarà protagonista di un debutto cross-gen.

Il titolo, infatti, non vedrà la luce esclusivamente su PC, ma anche su console Sony e Microsoft di attuale e futura generazione. Con la pubblicazione del trailer che trovate in calce a questa news viene infatti annunciato l'arrivo di Chivalry 2 anche su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X. Ma non solo: viene inoltre confermato che il gioco supporterà il cross-play su tutte le piattaforme di pubblicazione, andando così ad agevolare la creazione di un'unica grande community di appassionati.

Chivalry 2 non è tuttavia l'unico titolo destinato a farsi strada su console di prossima generazione. Tramite il trailer che trovate in apertura a questa news è stato infatti annunciato Metal: Hellsinger, peculiare combinazione tra sparatutto in prima persona e rhythm game. Dedicato all'universo della musica metal, il titolo approderà nel 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox One Series X.



Nel corso dei prossimi giorni si attendono ulteriori notizie legate alle line-up delle nuove console, grazie alla nutrita serie di eventi a tema next gen in programma per la settimana.