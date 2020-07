PS5 e Xbox Series X: periodo di lancio suggerito dalle date dei giochi Ubisoft?

Si è da poco concluso Ubisoft Forward, show che ha funto da vetrina per i giochi cross-gen della casa francese, tra cui spiccano Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e Far Cry 6.

Tutti e tre i giochi hanno anche ricevuto una data d'uscita, che nel caso dei primi due è fissata prima della fine dell'anno: Watch Dogs Legion arriverà sugli scaffali il 29 ottobre, mentre per Assassin's Creed Valhalla bisognerà attendere il 17 novembre, due date che potrebbero aver fornito un indizio sul periodo di lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Ubisoft è stata attenta a fare riferimento alle sole versioni PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, dandoci appuntamento ad un secondo momento per maggiori dettagli sulle edizioni PlayStation 5 e Xbox Series X. Una strategia più che comprensibile, visto che Sony e Microsoft non si sono ancora sbottonate, eppure le date di Watch Dogs Legion e Assassin's Creed Valhalla potrebbero non essere state scelto a caso, e non ci stupiremmo affatto se coincidessero con il periodo di lancio di PS5 e Xbox Series X. Stiamo parlando delle settimane immediatamente precedenti al giorno del Ringraziamento (26 novembre), al Black Friday (27 novembre) e al Cyber Monday (30 novembre), giornate capaci di garantire un boost per le vendite non ndifferente. Se ben ricordate, anche PlayStation 4 e Xbox One sono state lanciate nel medesimo periodo.

Cosa ne pensate? Secondo voi PS5 e Xbox Series X potrebbero davvero arrivare sugli scaffali tra il 29 ottobre e il 17 novembre?