PS5 e Xbox Series X: quali sono i piani per le presentazioni?

Con la cancellazione dell'E3 2020 e l'emergenza Coronavirus in corso, publisher e hardware house sono costretti a rivedere il proprio calendario di annunci, probabilmente con qualche sorpresa in tal senso, come riferito dall'analista di Niko Partners Daniel Ahmad.

Secondo Ahmad (conosciuto come ZhugeEX su Twitter e ResetERA) la maggior parte degli annunci originariamente previsti per l'E3 di Los Angeles verranno anticipati o posticipati, con alcuni reveal previsti "prima del periodo della fiera" (ovvero dal 9 all'11 giugno) e altri in arrivo invece più tardi. Lo stesso Ahmad fa sapere che il primo caso comprende anche le "le vere presentazioni delle console Next-Gen e dei giochi", sebbene tutto possa cambiare da un momento all'altro a causa della pandemia Coronavirus che ha costretto tantissime aziende a modificare i propri piani.

Anche VGC è dello stesso avviso, la testata fa sapere di aver parlato con alcune persone apparentemente bene informato sui fatto scoprendo che sia Sony che Microsoft avrebbero in programma presentazioni di PS5 e Xbox Series X a maggio, la casa di Redmond inoltre terrà anche uno showcase E3 digitale a giugno. VGC fa notare come l'epidemia in corso abbia già avuto impatto sui piani di marketing di Sony Interactive Entertainment (come dimostra il rinvio di The Last of Us 2) e dunque le cose potrebbero cambiare anche in tempi molto rapidi.

Tom Phillips di Eurogamer aggiunge che "senza le scadenze E3 da rispettare e con molti team che stanno rallentando i propri lavori a causa dello Smart Working, gli annunci pianificati per l'E3 arriveranno a maggio, giugno, luglio..."

Questo non vuol dire in ogni caso che la tradizionale settimana dell'E3 sarà priva di sorprese, con l'evento Summer of Gaming che dovrebbe svolgersi proprio nel corso del mese di giugno. Idealmente sembra che le presentazioni di PS5 e Xbox Series X siano previste a un mese da oggi, indicativamente a metà maggio, tuttavia si tratta di voci che non trovano ancora conferma, nonostante l'affidabilità dei nomi coinvolti in questo rumor.